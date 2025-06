Tutti i politici italiani che parteciperanno al pride in Ungheria

Tutto l'arco delle opposizioni sarà in Ungheria per partecipare al Pride di Budapest nonostante il divieto imposto da Viktor Orban. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tutti i politici italiani che parteciperanno al pride in Ungheria

In questa notizia si parla di: pride - ungheria - tutti - politici

Ilaria Salis provoca Orban: andrà al gay pride in Ungheria - Ilaria Salis ha annunciato la sua partecipazione al Pride di Budapest il 28 giugno, nonostante il divieto imposto dal presidente ungherese Orban.

Perquisiti all’alba in Germania 170 cittadini che hanno criticato o insultato i politici sui social. L’operazione, dipinta come lotta ai discorsi d’odio, lascia indifferente l’Europa. Preoccupata solo dei gay pride in Ungheria. Vai su X

Ieri c’è stata la prima giornata della Conferenza Internazionale sui Diritti Umani, dove si è detto chiaramente che il Pride del 28 giugno sarà un test democratico per l’Ungheria. Inizia tra poco la seconda giornata, che sarà aperta dal Sindaco Gergely Karács Vai su Facebook

Il Pride di Budapest si farà. Il sindaco va contro il divieto di Viktor Orbàn; Diritti Lgbtq+, tutti gli occhi sul Pride di Budapest; La sfida a Orbán per il Pride vietato: decine di parlamentari a Budapest (con Schlein e Calenda). Il premier ungherese: «Attenti, conseguenze legali».

Pride a Budapest, la sinistra europea sfida Orban. Lui fulmina von der Leyen: “Ci tratta come una colonia” - Sarà ancora una volta una prova di forza tra Orban e tutti gli altri. Secondo iltempo.it

Folta delegazione italiana al Pride di Bucarest: in Ungheria anche Elly Schlein e Carlo Calenda - Tutto l'arco delle opposizioni sarà in Ungheria per partecipare al Pride di Budapest nonostante il divieto imposto da Viktor Orban ... Da ilgiornale.it