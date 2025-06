Tutti gli interrogativi sulle aziende di Chiara Ferragni

Tutti gli interrogativi sulle aziende di Chiara Ferragni emergono in un momento di trasformazione e sfide. Dopo anni di successo, la nota influencer e imprenditrice digitale affronta ora questioni di immagine e rinnovamento che coinvolgono anche i suoi marchi. Il 26 giugno, l’assemblea di Fenice Srl, società che gestisce i suoi brand, si è riunita per approvare un importante passo avanti. Ma quale sarà il futuro di questa realtà in continua evoluzione?

Chiara Ferragni non è piĂą la stessa di alcuni anni fa. E i problemi d'immagine che l'hanno accompagnata negli ultimi anni sembrano accompagnare anche le sue aziende. Il 26 giugno si è riunita l'assemblea di Fenice Srl, la societĂ titolare dei marchi dell’imprenditrice digitale, per approvare il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Quante vale Chiara Ferragni? Ecco tutte le societĂ dell'influencer finita sotto indagine per il Pandorogate; Chiara Ferragni sale al 99% della societĂ che controlla il suo brand; Chiara Ferragni cambia strategia: chiude il negozio a Roma e liquida un pezzo della sua azienda.

Chiara Ferragni e i conti in rosso: cosa succede ad un’azienda che chiude in perdita - Ferragni: nel 2024 Fenice in rosso per 3,4mln, Tbs Crew per 2,3mln Risultato "coerente con pausa strategica" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - informazione.it scrive

