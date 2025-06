Tutte le guerre in corso che il mondo vorrebbe dimenticare

dimenticare, ma che continuano a segnare il nostro presente con drammaticità e conseguenze profonde. Dalla breve escalation tra Iran e Israele alle tensioni persistenti in Ucraina e nel conflitto israelo-palestinese, queste guerre invisibili o dimenticate scolpiscono un'umanità in cerca di pace. È il momento di riflettere, ascoltare e impegnarsi per un futuro di speranza e riconciliazione.

La guerra tra Iran e Israele è durata “appena” dodici giorni, per poi concludersi con un cessate il fuoco imposto dagli Stati Uniti e con dichiarazioni di “vittoria” da ambo le parti. La stessa opera di mediazione agli Usa non è riuscita, al momento, nell’ambito degli altri due conflitti sui cui da anni è calamitata l’attenzione dell’Occidente: quello tra Russia ed Ucraina e tra Israele ed Hamas. (ANSA FOTO) – Notizie.com Conflitti sanguinosi, scatenatisi tra il 2022 ed il 2023, al centro della narrazione dei media e dell’attenzione dei leader mondiali. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Tutte le guerre in corso che il mondo vorrebbe dimenticare

«Continuano a uccidere i bambini, non sono uomini!". È la riflessione di Roberto Benigni ospite di Propaganda Live su La7 sulle guerre in corso nel mondo, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina, alla situazione in Palestina e Gaza e alle tragedie nel

Panoramica dei 56 conflitti in corso nel mondo: è davvero la terza guerra mondiale a pezzi?; Conflitti nel mondo; Quante guerre ci sono nel mondo oggi e quali rischiano di peggiorare nel 2025.

