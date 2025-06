Turok Trilogy edizione fisica rimasterizzata per PS5 e Switch

Se sei un fan dei giochi d’azione e avventure epiche, preparati a un tuffo nel passato con la Turok Trilogy Edition fisica per PS5 e Switch. Nightdive Studios rende omaggio ai classici, offrendo le versioni rimasterizzate di Turok, Turok 2: Seeds of Evil e Turok 3: Shadow of Oblivion in un’unica raccolta imperdibile. La nostalgia si unisce alla tecnologia moderna: il grande ritorno di un’epoca d’oro dei videogiochi. Il lancio è previsto per il…

(Adnkronos) – Nightdive Studios ha annunciato l’uscita dell’edizione fisica del Turok Trilogy Bundle per PlayStation 5 e Nintendo Switch. La raccolta include le versioni rimasterizzate di Turok, Turok 2: Seeds of Evil e Turok 3: Shadow of Oblivion, riunite per la prima volta su un unico disco o cartuccia. Il lancio è previsto per il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: turok - trilogy - edizione - fisica

Turok Trilogy, edizione fisica rimasterizzata per PS5 e Switch; Super Mario Strikers debutta su Nintendo Switch 2; Farmaceutica, Neopharmed punta su malattie rare e acquisisce business europeo Orladeyo da BioCryst.

Turok Trilogy, edizione fisica rimasterizzata per PS5 e Switch - Nightdive Studios ha annunciato l’uscita dell’edizione fisica del Turok Trilogy Bundle per PlayStation 5 e Nintendo Switch. msn.com scrive

Un trailer per l'edizione rimasterizzata di Turok 2: Seeds of Evil - Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Turok 2: Seeds of Evil, edizione rimasterizzata del gioco originariamente uscito su Nintendo 64. Da multiplayer.it