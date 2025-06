Turisti ' fantasma' a Roma in una struttura ricettiva in via Ruggero Bonghi attività chiusa per abusivismo

A Roma, una struttura ricettiva in via Ruggero Bonghi è stata recentemente chiusa per abusivismo, lasciando i turisti fantasma senza tutela e sicurezza. Questa vicenda mette in luce l’importanza di rispettare le normative del settore e garantire un’accoglienza autentica e sicura per tutti. La legalità resta il fondamento di un turismo sostenibile e di qualità, che valorizza la città eterna nel rispetto delle regole.

Una struttura ricettiva a Roma è stata chiusa per abusivismo. Ospitava turisti non registrati, violando le normative di settore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Turisti 'fantasma' a Roma in una struttura ricettiva in via Ruggero Bonghi, attività chiusa per abusivismo

Ospiti 'fantasma' nella casa vacanze abusiva vicino al Colosseo - Gli ospiti non erano registrati sul portale Web Alloggiati, obbligatorio per legge ... Riporta rainews.it