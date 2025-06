Turista dell' Azerbaigian scippata del telefonino in pieno centro un residente la accompagna in Questura | Era scossa e impaurita

Una turista azera, appena arrivata a Napoli per una vacanza tra amiche, è stata vittima di un furto in pieno centro: il suo telefonino è stato scippato mentre passeggiava in piazza Nicola Amore. Un residente, testimone dell'accaduto, l'ha accompagnata fino in questura, visibilmente scossa e impaurita. Questa disavventura evidenzia quanto sia importante prestare attenzione alla propria sicurezza anche nelle zone più affascinanti della città.

Disavventura per una turista dell'Azerbaigian, giunta a Napoli da pochi giorni per una vacanza di relax con le amiche. Mentre si trovava in piazza Nicola Amore in direzione via Duomo, intorno alle 20.15 di ieri, uno scooter Sh è passato sfrecciando a pochi centimetri da lei sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: azerbaigian - turista - scippata - telefonino

Lampedusa, 19enne scippa telefonino a turista: denunciato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lampedusa, 19enne scippa telefonino a turista: denunciato Lo smartphone è stato rubato a una donna di 45 anni residente a Torino. Da tg24.sky.it

Scippa il cellulare ad una donna rincorso e placcato da un turista - Il Gazzettino - JESOLO Rocambolesco arresto in riva al mare, grazie all'aiuto di un turista che ha fermato e bloccato l'autore di uno scippo. Scrive ilgazzettino.it