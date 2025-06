Turismo nuove regole Ue per i pacchetti vacanza | cosa cambia per viaggiatori e operatori

Il turismo si rinnova sotto l’egida delle nuove regole UE, approvate dal Parlamento, che promettono maggiore trasparenza e protezione per i viaggiatori. Con norme più chiare e tutele rafforzate, sia clienti che operatori possono affrontare i pacchetti vacanza con maggiore sicurezza. Ma cosa cambierà nel concreto? Scopriamo insieme le principali novità e come si preparano a trasformarsi le esperienze di viaggio in Europa.

Il Parlamento europeo approva una revisione della direttiva sui pacchetti turistici. Tra le novità: chiarezza normativa, nuove tutele per i consumatori e rimborsi B2B. In attesa del via libera.

