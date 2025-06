Turismo | filiere dop e natura al via ventesima edizione ‘Fattorie aperte in Sila’

La ventesima edizione di 'Fattorie Aperte in Sila' apre le porte a un turismo autentico, incentrato sui prodotti DOP e sulla natura. Un viaggio tra tradizione e innovazione, pensato per coinvolgere tutta la famiglia e valorizzare le risorse locali. Un’occasione unica per scoprire esperienze sostenibili e approfondire il legame tra territorio e cultura. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile che celebra il nostro patrimonio naturale e gastronomico.

(Adnkronos) – Esperienze legate ai prodotti identitari del territorio, percorsi dedicati per i bambini, sostenibilità e attenzione alle risorse naturali, tradizione che si lega all'innovazione in quello che è sempre più un modello di 'turismo dop'. E' la ventesima edizione di 'Fattorie aperte in Sila', presentato oggi a Rende e al via da domani sull'altopiano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: turismo - ventesima - edizione - fattorie

Tramonta l’ipotesi terzo mandato per i governatori; Sostenibilità , in 2024 Gruppo InfoCamere ha distribuito valore per 126,5 mln (+3,7%); Cinema, ‘Transumanza’ di Diotaiuti vince il Golden Leaf all’Italia Green Film Festival.

Turismo: filiere dop e natura, al via ventesima edizione 'Fattorie aperte in Sila' - Torna la manifestazione che negli anni ha portato migliaia e migliaia di visitatori nelle aziende agricole tra i boschi e le montagne dell'altopiano calabrese ... msn.com scrive

Turismo del vino in crescita in Italia: i dati - Quotidiano Nazionale - Questo è quanto emerge dall'Osservatorio nazionale del Turismo del Vino 2024, giunto alla ventesima edizione, curato da Nomisma Wine Monitor, presentato al Vinitaly, nel padiglione Regione ... Scrive quotidiano.net