Turismo Dop | Veneto Toscana Emilia Romagna e Lombardia le destinazioni più gettonate

Il turismo Dop sta rivoluzionando le mete di viaggio in Italia, con Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia in testa alle preferenze degli appassionati di prodotti Dop-Igp. Queste regioni non solo offrono eccellenze gastronomiche, ma anche paesaggi mozzafiato e tradizioni autentiche che attraggono sempre più visitatori. Un fenomeno che unisce cultura, gusto e scoperta, trasformando ogni viaggio in un’esperienza indimenticabile…

Roma, 27 giugno 2025 – Sono Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia le leader della ‘Dop economy’, ovvero le regioni preferite da quella nicchia di turisti e appassionati che va in cerca delle aree geografiche di origine dei prodotti Dop-Igp. È quanto emerge dal primo ‘Rapporto sul turismo Dop’, presentato ieri a Roma da Fondazione Qualivita, in collaborazione con Origin Italia e con il supporto del ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare. Alla presentazione sono intervenuti, tra l’altro, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e la ministra del Turismo Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turismo Dop: Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia le destinazioni più gettonate

In questa notizia si parla di: turismo - veneto - toscana - emilia

Il risiko Veneto: se Zaia al Turismo, De Carlo candidato - Il Risiko politico in Veneto si infiamma in vista delle Regionali d’autunno, con Luca Zaia che guida la corsa al nuovo Doge.

Translate postSecondo il primo rapporto Turismo Dop presentato oggi a Roma da @fqualivita in collaborazione con @origin_italia e il supporto del @SocialMasaf, sono #Veneto, #Toscana, #EmiliaRomagna e #Lombardia le regioni al vertice del turismo #Do Vai su X

Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia si posizionano ai vertici del Turismo DOP grazie a un mix vincente: la presenza di filiere produttive solide, un’attrattività turistica consolidata e, soprattutto, Consorzi di tutela strutturati QUALIVITA Origin Italia Vai su Facebook

Turismo Dop: Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia le destinazioni più gettonate; Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna al top della classifica regionale del Turismo DOP; Veneto, Toscana ed Emilia Romagna guidano la classifica del turismo Dop.

Turismo Dop, al top Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia - Sono Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia le regioni al vertice del turismo Dop, è necessaria una riflessione sulle regioni del Sud. Secondo msn.com

Veneto, Toscana ed Emilia Romagna guidano la classifica del turismo Dop - In Italia l’anno scorso sono state organizzate 585 attività tra settimane del gusto e degustazioni per i viaggiatori in cerca di eccellenze alimentari ... Da ilsole24ore.com