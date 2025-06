Tumori nei bambini scoperto al CEINGE il gene che predispone al neuroblastoma

Una scoperta rivoluzionaria al Ceinge potrebbe cambiare il futuro dei piccoli pazienti: grazie all’analisi di oltre 10 milioni di varianti genetiche su più di 2.000 casi e 4.000 controlli sani, è stato identificato il gene che predispone al neuroblastoma. Questo studio apre nuove strade per diagnosi precoci e terapie personalizzate, portando speranza a migliaia di famiglie. La ricerca continua, con l’obiettivo di sconfiggere definitivamente questa malattia infantile.

Oltre 10 milioni di varianti genetiche analizzate in più di 2.000 casi e 4.000 controlli sani. Sono i numeri imponenti di uno dei più ampi studi mai condotti sulla predisposizione genetica al neuroblastoma, un tumore che colpisce prevalentemente bambini tra 0 e 10 anni ed è, insieme ai tumori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

