Tumori | il cancro al fegato cambia metabolismo per resistere alle cure

I tumori al fegato dimostrano un'abilità sorprendente nel modificare il loro metabolismo per sopravvivere alle terapie. Questa scoperta, frutto di uno studio innovativo dell'Università di Milano e dell'Istituto Europeo di Oncologia, sostenuto dall'AIRC, apre la strada a strumenti più efficaci per monitorare l’efficacia dei farmaci e sviluppare terapie sempre più mirate. La ricerca rappresenta un passo avanti decisivo nella lotta contro questa sfida oncologica.

Studio UniMi-Ieo sostenuto dall'Airc apre a nuovi strumenti per monitorare l'efficacia dei farmaci e allo sviluppo di terapie più mirate Milano, 27 giu. (Adnkronos Salute) - Il cancro al fegato adatta il suo metabolismo per sfuggire alle cure. Uno studio guidato dall'università Statale e dall'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, sostenuto da Fondazione Airc

