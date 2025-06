Tudor ha fatto una cosa alla Conte | ha schierato la Juve B per far capire che bisogna comprare

Tudor ha fatto una mossa audace, schierando la Juve B contro una delle squadre più blasonate del girone, per evidenziare la necessità di potenziare la rosa. Come diceva Giulio Andreotti, "A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina". A Orlando, le parole risuonano forte: Tudor ha sfidato le aspettative, lasciando intendere che il mercato è più che mai aperto. La strategia potrebbe cambiare le sorti della Juventus.

Diceva Giulio Andreotti: «A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina». Ecco da ieri sera a Orlando risuonano queste parole al quartier generale della Juventus. Igor Tudor ha osato tanto: si è presentato nella partita contro la squadra più blasonata del girone con una serie di riserve. Lasciando in panchina il gioiellino Yildiz, Kolo Muani, Cambiaso, Thuram, Conceicao, Gatti. È parso anomalo questo turn over in una fase della stagione in cui Madama avrebbe potuto dimostrare di essersi avvicinata alle grandi del calcio mondiale.

