Tudor dopo il ko col City | La differenza è grande Weah e Mbangula? Fuori per scelta di mercato

Dopo la sconfitta pesante contro il Manchester City, Igor Tudor affronta la stampa con lucidità, analizzando le difficoltà della Juventus e le assenze di Weah e Mbangula, dovute a scelte di mercato. La partita ha evidenziato le sfide di una squadra in fase di crescita, ma l’allenatore non perde di vista gli obiettivi futuri. Tra le domande più attese, quella sull’...

Dopo la pesante sconfitta per 5-2 subita contro il Manchester City, Igor Tudor si è presentato in sala stampa con il volto serio e le parole misurate. Il tecnico bianconero ha analizzato la gara con lucidità, senza cercare alibi, ma non ha nascosto le difficoltà incontrate dalla Juventus, schiacciata dalla forza e dalla qualità degli uomini di Guardiola. Weah e Mbangula fuori: “Scelta legata al mercato”. Tra le domande più attese, quella sull’ esclusione dai convocati di Timothy Weah e Samuel Mbangula, che ha fatto discutere ancor prima del fischio d’inizio. I due, messi sul mercato dalla Juventus, erano in trattativa con il Nottingham Forest, ma la destinazione non sembra convincerli del tutto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Tudor dopo il ko col City: “La differenza è grande. Weah e Mbangula? Fuori per scelta di mercato”

