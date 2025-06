Tudor al centro della critica i giornali | La sua Juve in costante apnea ha commesso due errori gravi Voto e pagella

Tudor si trova al centro di un acceso dibattito, con la Gazzetta dello Sport che non risparmia critiche alla Juventus, descrivendola come una squadra in apnea. La recente sconfitta contro il Manchester City ha evidenziato alcune lacune, portando a voti severi e pagelle impietose. In questo scenario, analizzare i punti deboli diventa fondamentale per capire come la Juve possa risalire la china e riscoprire il suo spirito vincente.

Tudor al centro della critica, la Gazzetta dello Sport: «La sua Juve in costante apnea, ha commesso due errori gravi». Voto e pagella del croato. La Juventus chiude il proprio girone al Mondiale per Club con una sonora sconfitta contro il Manchester City: 5-2 il punteggio maturato a Orlando in favore della squadra di Guardiola. La Gazzetta dello Sport ha fornito voti e giudizi ai protagonisti: di seguito la pagella di Tudor. TUDOR 4 – Un errore fare troppo turnover contro il Manchester City e non far partire Yildiz. Bianconeri senza mordente e senza idee, in costante apnea sulle fasce. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor al centro della critica, i giornali: «La sua Juve in costante apnea, ha commesso due errori gravi». Voto e pagella

