Tu l’imprenditore del futuro! | iscrizioni aperte per il corso gratuito di orientamento imprenditoriale

Se sogni di diventare il protagonista del tuo futuro, questa è la tua occasione! APS ColtiviAMO la Nostra Terra ETS, insieme a Terra Nostra Tor Dei ed Hekauxilium ETS, lancia il corso gratuito “Tu, l’imprenditore del futuro!” a Giugliano in Campania. Un percorso pensato per ispirare e formare i giovani che desiderano intraprendere un cammino nel mondo dell’imprenditoria. Non perdere questa opportunità: le iscrizioni sono aperte e il tuo viaggio inizia ora!

Giugliano in Campania – Prende il via l’iniziativa “Tu, l’imprenditore del futuro!”, un progetto ambizioso promosso da APS ColtiviAMO la Nostra Terra ETS, con il supporto di Terra Nostra Tor Dei ed Hekauxilium ETS, dedicato ai giovani che aspirano a intraprendere percorsi imprenditoriali. L’iniziativa mira a formare la prossima generazione di imprenditori attraverso un corso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Tu, l’imprenditore del futuro!”: iscrizioni aperte per il corso gratuito di orientamento imprenditoriale

In questa notizia si parla di: imprenditore - iscrizioni - aperte - corso

Dal 16 giugno al 20 luglio 2025 sono aperte le iscrizioni al CORSO DI ALTA FORMAZIONE "La Patente a Crediti nei Cantieri Temporanei o Mobili: Regolazione Giuridica e Management nel Pubblico e nel Privato". PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO? Vai su Facebook

Aperte le iscrizioni alla 4° edizione del Corso di Alta Formazione “Da intermediario a imprenditore assicurativo organizzato da SnaForm e Università Cattolica di Milano; Pistoia, corso Coldiretti per imprenditore agricolo professionale; Diventare imprenditori II edizione a.a. 2024-25 - Corso di formazione per l'imprenditorialità.

Iscrizioni aperte per il corso Bf per imprenditori agricoli - C’è ancora tempo fino al prossimo 10 settembre per iscriversi a uno o più moduli del corso di alta specializzazione per diventare imprenditore agricolo, promosso da “BF Educational” insieme a ... altovicentinonline.it scrive

Iscrizioni aperte per il corso Bf per imprenditori agricoli - Iscrizioni aperte per il corso Bf per imprenditori agricoli C'è tempo fino al 10 settembre. Lo riporta dire.it