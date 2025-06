TS – ufficiale La nuova durata del contratto

Il futuro di Alex Meret al Napoli si conferma ancora più solido: il portiere azzurro ha rinnovato il suo contratto fino al 2027, consolidando la sua presenza tra le colonne portanti della squadra. Un segnale forte di fiducia e ambizione, che testimonia l’importanza di Meret nel progetto vincente del club partenopeo. Con questa firma, il portiere classe ’97 continuerà a difendere i colori azzurri, contribuendo alle prossime sfide e successi.

2025-06-27 15:23:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Alex Meret rinnova con il Napoli. Come comunicato dal club partenopeo sui propri canali ufficiali, il portiere azzurro ha firmato il prolungamento del contratto con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2027. Il giocatore classe ’97 continua dunque la sua avventura in azzurro, iniziata nel 2018 e proseguita attraverso le conquiste degli scudetti del 2023 e 2025. Nel suo palmarès, anche la Coppa Italia del 2020. Rinnovo Meret: la nota del Napoli. Questo il comunicato del Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Justcalcio.com