Trump vittoria sullo ius soli | la Corte Suprema Usa limita i poteri dei tribunali Donald esulta | Enorme successo

Una svolta decisiva che rafforza la posizione di Donald Trump, segnando una vittoria importante nel dibattito sullo ius soli. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha infatti stabilito un importante precedente limitando l’intervento dei tribunali nelle decisioni presidenziali, consolidando così il potere esecutivo. Donald Trump esulta per questa conquista, che potrebbe avere ripercussioni durature sulla politica migratoria americana e sui diritti civili del paese.

Vittoria per Donald Trump sullo ius soli. La Corte Suprema, infatti, ha limitato il potere dei giudici dei tribunali inferiori di sospendere le decisioni del presidente che, nel primo mese del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump, vittoria sullo ius soli: la Corte Suprema Usa limita i poteri dei tribunali. Donald esulta: «Enorme successo»

