Trump vince | immigrati giudici e Canada bastona tutti

L'ultima mossa di Trump scuote il panorama internazionale: dopo la vittoria legale che gli conferma il pieno controllo, il presidente avverte Iran e altri Paesi con un messaggio deciso. Con il sostegno della Corte Suprema, gli Stati Uniti si preparano a fare un passo deciso, anticipando i dazi previsti per il 9 luglio. Una strategia che potrebbe riscrivere le regole del gioco mondiale, lasciando tutti con l’attenzione puntata sulla scena politica e diplomatica futura.

Un ringraziamento alla Corte Suprema, un avvertimento all' Iran, che potrebbe venire bombardato di nuovo, e un messaggio agli altri Paesi: gli Stati Uniti potrebbero anticipare la scadenza del 9 luglio, quello dell'entrata in vigore dei dazi, con misure pesanti. Donald Trump ha parlato con i giornalisti per un'ora, su di giri dopo la sentenza della Corte Suprema che gli ha riconosciuto il diritto a imporre a livello nazionale le sue decisioni, senza doversi vedere bloccare da ingiunzioni di giudici federali. Trump ha così annunciato che entrerĂ Â rapidamente in vigore il divieto di cittadinanza per nascita per tutti i figli di immigrati irregolari e per quei turisti "che vengono qui in vacanza" e fanno nascere i bambini per garantire loro la cittadinanza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump vince: immigrati, giudici e Canada, "bastona" tutti

