Trump vince alla Corte Suprema | via libera al blocco dello ius soli rafforzato il potere esecutivo

Donald Trump ottiene un importante traguardo alla Corte Suprema, che apre la strada all’attuazione parziale del suo controverso ordine esecutivo sulla cittadinanza. La decisione, seppur non unanime (6 a 3), rafforza il potere esecutivo e segna un punto di svolta nel dibattito sull’immigrazione negli Stati Uniti. Questa vittoria rappresenta un nuovo capitolo nella strategia politica del presidente, influenzando profondamente il futuro delle politiche migratorie americane.

Donald Trump incassa una vittoria cruciale alla Corte Suprema, che apre la strada all'entrata in vigore – almeno in parte – del suo discusso ordine esecutivo per l'abolizione del diritto di cittadinanza automatica per chi nasce sul suolo americano, il cosiddetto ius soli. Con una decisione non all'unanimità (6 voti contro 3), la Corte ha stabilito che i giudici dei tribunali inferiori non possono più sospendere in modo generalizzato le decisioni dell'Esecutivo. Si tratta di una svolta giuridica destinata ad avere effetti ben oltre la questione dello ius soli, perché limita fortemente il potere della magistratura di bloccare le azioni del presidente su scala nazionale.

