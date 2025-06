Trump | tregua a Gaza settimana prossima

Donald Trump annuncia una possibile tregua a Gaza entro la prossima settimana, evidenziando che “l’intesa è vicina”. Dallo Studio Ovale, il presidente sottolinea l’impegno degli Stati Uniti nel fornire aiuti umanitari e in che modo le risorse vengono gestite per garantire un supporto efficace. Un passo importante verso la pace, ma resta da vedere se questa promessa si tradurrà in concretezza e stabilità duratura nella regione.

22.58 "Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana". Lo dice Trump nello Studio Ovale, sottolineando che "l'intesa è vicina". Il presidente ai giornalisti aggiunge che gli Usa forniscono "un sacco di soldi e molto cibo a tutta la Striscia di Gaza". "Una parte di esso", sottolinea, "viene presa da persone cattive che rubano il cibo e lo vendono, ma ora abbiamo un sistema abbastanza buono".

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

