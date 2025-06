Trump su Khamenei | L’ho salvato da una morte ignominiosa

Una rivelazione sorprendente scuote i rapporti tra Donald Trump e l'Iran: l'ex presidente rivendica di aver salvato l'Ayatollah Khamenei da una fine ignominiosa, invitandolo a ringraziarlo. In un lungo post su Truth, Trump mette in discussione le affermazioni di vittoria dell'Ayatollah contro Israele, alimentando il dibattito sulle strategie e le tensioni geopolitiche che coinvolgono le figure più influenti del Medio Oriente. Ma cosa c'è dietro questa rivelazione?

In un lungo post su Truth, il presidente americano Donald Trump ha parlato di Khamenei affermando di averlo « salvato da una morte brutta e ignominiosa ». Secondo il tycoon per questo l’Ayatollah dovrebbe ringraziarlo. Trump ha scritto: «Perché il cosiddetto Leader Supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei, dell’Iran, Paese devastato dalla guerra, ha affermato in modo così sfacciato e insensato di aver vinto la guerra con Israele, quando sa che la sua affermazione è una bugia, e non è così? Da uomo di grande fede, non dovrebbe mentire. Il suo Paese è stato decimato, i suoi tre malvagi siti nucleari sono stati distrutti, e io sapevo esattamente dove si trovava, e non ho permesso a Israele, o alle Forze Armate statunitensi, di gran lunga le più grandi e potenti al mondo, di porre fine alla sua vita. 🔗 Leggi su Lettera43.it