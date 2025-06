Trump stregato dalla giornalista | E’ bellissima ora sono nei guai – Video

Un episodio che ha fatto scalpore: Donald Trump, apparentemente stregato dalla bellezza di una giornalista congolese, si lascia andare a complimenti inaspettati nello Studio Ovale. Le sue parole, tra il sorprendente e il controverso, hanno acceso discussioni e speculazioni sulla sua condotta. Ma cosa c’è dietro a questa scena? La vicenda si infittisce, lasciandoci con più domande che risposte.

(Adnkronos) – "Lei è bellissima. Non dovrei dirlo, potrebbe finire la mia carriera politica. Ma lei è bellissima". Donald Trump, nello Studio Ovale, non lesina complimenti ad una giornalista congolese che presenzia all'evento per la firma dell'accordo di pace tra Congo e Ruanda. "Karoline Leavitt (portavoce della Casa Bianca, ndr) mi aveva detto 'è bellissima'. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

