Trump si prepara a porre altre condizioni irricevibili all' Iran portando ad un nuovo bombardamento nei prossimi mesi

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran si intensificano mentre Trump si prepara a imporre nuove condizioni, sempre più intransigenti, minacciando un possibile nuovo intervento militare. Questi segnali allarmanti fanno supporre che la diplomazia stia lasciando spazio a una strategia di deterrenza più aggressiva. In questo scenario, Washington sembra voler inviare un messaggio chiaro: la volontà di colpire ancora se necessario.

Le richieste esagerate che prima servivano solo per trattare, ora assumono un altro significato, una minaccia effettiva per gli avversari Washington deve essere pronta a colpire ancora. Questa è la tesi che comincia a diffondersi tra i commentatori neoconservatori nella capitale statunitense.

