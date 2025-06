Trump rompe le trattative con il Canada sui dazi | Ha imposto una digital tax come la Ue attacco al nostro Paese

Donald Trump rompe le trattative con il Canada sulla questione dei dazi, dopo l’introduzione di una digital tax simile a quella dell’UE, considerata un attacco diretto agli interessi americani. La tensione tra le due nazioni si alza, portando a una fase di incertezza che potrebbe avere ripercussioni significative sul commercio internazionale. Con questa decisione, si apre un nuovo capitolo di confronti economici e strategici tra Stati Uniti, Canada e l’Europa.

Donald Trump ha annunciato la rottura delle trattative commerciali con il Canada a seguito dell’introduzione di una digital tax per le aziende tecnologiche americane il cui primo pagamento è previsto entro fine giugno. Il presidente su Truth parla di “un attacco diretto e palese al nostro Paese. Stanno ovviamente copiando l’Unione Europea, che ha fatto la stessa cosa e che è attualmente in discussione con noi”. Pertanto, “con la presente interrompiamo tutte le discussioni sul commercio con il Canada, con effetto immediato. Entro i prossimi sette giorni comunicheremo al Canada i dazi che dovrà pagare per fare affari con gli Stati Uniti d’America”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump rompe le trattative con il Canada sui dazi: “Ha imposto una digital tax come la Ue, attacco al nostro Paese”

