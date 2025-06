Trump | Raggiunto accordo commerciale con la Cina Ecco cosa prevede

Trump ha raggiunto un accordo commerciale con la Cina, segnando un passo cruciale verso una rete di relazioni più stabile tra le due potenze. Dopo settimane di negoziati intensi e tensioni crescenti, le parti hanno confermato i dettagli di un'intesa che potrebbe influenzare l'economia globale. Ma cosa prevede nel dettaglio questa storica intesa? Scopriamolo insieme.

Le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina sembrano aver raggiunto un punto di svolta. Dopo settimane di colloqui, annunci e tensioni, Pechino ha annunciato oggi di aver "confermato i dettagli dei colloqui di inizio mese a Londra" su un nuovo accordo commerciale con Washington. Secondo il. 🔗 Leggi su Today.it

Dazi, Cina e Stati Uniti hanno ulteriormente confermato i dettagli dell'accordo commerciale raggiunto a inizio mese a Londra, che implementerà il consenso di Ginevra: lo ha dichiarato oggi il ministero del Commercio cinese.

Trump: raggiunto accordo commerciale con la Cina. Nessun commento da parte di Pechino - Anche il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha dichiarato che l'accordo è stato firmato all'inizio di questa settimana.

Dazi, arriva l'accordo con la Cina. Il G7 spinge per tagliare le tasse alle imprese Usa. E Trump apre all'intesa con l'Ue - Trump apre a un altro rinvio dell'entrata in vigore delle tariffe rafforzate.