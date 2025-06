Trump potrebbe prorogare la sospensione dei dazi ma l’accordo con l’Ue è lontano

Trump potrebbe prorogare la sospensione dei dazi, ma l’accordo con l’UE resta lontano. Mercoledì 9 luglio entreranno in vigore i dazi reciproci sospesi da Trump, un passo che rischia di alimentare tensioni commerciali globali. La situazione si complica ulteriormente, poiché Washington sembra preferire attendere, alimentando dubbi e incertezze sul futuro degli accordi. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa del gigante americano?

Mercoledì 9 luglio dovrebbero entrare in vigore tutti i dazi «reciproci» che Trump aveva sospeso per novanta giorni. L’annuncio era arrivato il 9 aprile, pochi giorni dopo il controverso “Liberation Day” dello show con la lavagnetta e i dati sbagliati. Sono rimaste in vigore solo le tariffe del dieci e del venticinque per cento nei confronti di Canada e Messico. A questo punto, Washington sembra non avere fretta, anche a causa dei dubbi dell’Unione europea. Secondo Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, «la scadenza di luglio potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump potrebbe prorogare la sospensione dei dazi, ma l’accordo con l’Ue è lontano

