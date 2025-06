Trump ' pensavo a rimozione sanzioni a Iran ma ora non più'

L'ex presidente Donald Trump ha sorpreso molti con una svolta nelle sue posizioni sull'Iran. Dopo aver considerato la rimozione delle sanzioni, ora afferma di aver abbandonato questa idea, criticando duramente la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Khamenei. Con un messaggio diretto, Trump sottolinea che l'Iran deve integrarsi nell'ordine mondiale, altrimenti il quadro rischia di peggiorare ulteriormente. Un cambio di rotta che apre nuovi scenari nelle relazioni internazionali.

Donald Trump critica la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei: "L'ho salvato da una brutta morte", afferma sul suo social Truth. "Negli ultimi giorni stavo lavorando a una possibile rimozione delle sanzioni e ad altre" misure, ma "ora non più", ha aggiunto. "L'Iran deve rientrare nel flusso dell' ordine mondiale, altrimenti le cose peggioreranno per loro", ha messo in evidenza Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net