Trump pensa a rinviare di nuovo l'entrata in vigore dei dazi contro l'Ue | a che punto sono le trattative

La tensione tra Stati Uniti e Unione Europea si infittisce mentre Trump valuta un possibile rinvio dell'entrata in vigore dei dazi, sospesi fino al 9 luglio. Le trattative sono ancora in corso e tutte le opzioni rimangono aperte, mentre l'Europa riceve nuove proposte dagli USA. Intanto, l'accordo con la Cina resta confermato, ma il futuro delle relazioni commerciali globali appare più incerto che mai. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi più recenti.

Trump starebbe pensando a rinviare l'entrata in vigore dei dazi contro l'Ue, che erano stati sospesi fino al 9 luglio. Ieri la Commissione Europea ha ricevuto una controproposta da parte degli Usa, dopo l'ipotesi di tariffe al 10% sulle merci europee, ma "tutte le opzioni sono sul tavolo", ha dichiarato Von der Leyen. Confermato invece, l'accordo con la Cina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

