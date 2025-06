Trump minaccia | a ogni Paese Ue i suoi dazi

L'ombra di Trump si allunga sull'Unione Europea, con minacce di dazi e balzelli differenziati che rischiano di accendere tensioni e complicare le relazioni internazionali. La disputa con la Spagna evidenzia le sfide aperte, mentre Sánchez difende il deficit commerciale con gli Stati Uniti. Al centro del dibattito al Consiglio resta la controversa quota del 10%, con la Casa Bianca che apre a una possibile proroga sulla scadenza del 9 luglio. Resta da vedere come evolveranno gli sviluppi.

Dallo scontro con la Spagna emerge la possibilità che il tycoon applichi balzelli differenziati. Sánchez si difende: con gli Usa siamo in deficit commerciale. Al Consiglio si è parlato della quota del 10%. La Casa Bianca apre a una proroga sulla scadenza del 9 luglio.

«L’arte è una minaccia per gli autocrati» ha detto la leggenda del cinema mentre ritirava il premio alla carriera a Cannes. E ha definito Trump un «filisteo» - Robert De Niro, iconico attore e leggenda del cinema, ha scosso il Festival di Cannes 2025 con un discorso pungente, sottolineando come l'arte rappresenti una minaccia per gli autocrati.

TRUMP MINACCIA: A OGNI PAESE UE I SUOI DAZI (La Verità , Giorgio Gandola, 27 giugno 2025) Donald Trump scuote l’Europa con la minaccia di dazi differenziati per ogni Paese Ue, rompendo il tabù di un negoziato collettivo. Il caso scoppia dopo il vertice Vai su X

“La Spagna è terribile per quello che ha fatto. È l’unico Paese che non paga la sua quota. Quando negozieremo un accordo commerciale, la faremo pagare il doppio.” Trump ha parlato. Come sempre: da gangster. Minaccia, insulta, ricatta. E pretende che chiu Vai su Facebook

Attacco Usa all'Iran. Da Trump minacce e apertura il dialogo; Nato, spesa militare al 5%: Trump e gli alleati spingono sul riarmo ma la sinistra europea si ribella; Trump pronto ad attaccare l'Iran, l'avvertimento a Teheran e la minaccia a Khamenei: Sappiamo dov'è.

Trump minaccia il ritiro delle truppe Usa dall’Europa: gli scenari possibili e le conseguenze - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente minacciato di ritirare le forze statunitensi dall'Europa nell'ambito della sua politica "America First". Come scrive msn.com

Minacce di morte a Trump, il caso Comey allarma il Paese - MSN - Questo tipo di presunta ingenuità da parte di qualcuno che ha guidato l’FBI, e ha contribuito a difendere il Paese da ogni tipo di minaccia, è difficile da capire. Si legge su msn.com