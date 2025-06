Trump ' l' Iran non tornerà al nucleare a breve'

Donald Trump, in conferenza stampa, ha dichiarato che è improbabile che l'Iran riavvii il suo programma nucleare a breve termine, sottolineando che Teheran desidera incontrarsi con gli Stati Uniti. Questa posizione apre nuove prospettive nel delicato equilibrio geopolitico e lascia presagire possibili negoziati futuri, alimentando un dibattito sulla reale volontà di Teheran di collaborare e sulle strategie americane nella regione.

"Non credo che l'Iran tenterà di riavviare il programma nucleare a breve". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa sottolineando che Teheran "vuole incontrarci". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'l'Iran non tornerà al nucleare a breve'

In questa notizia si parla di: trump - iran - nucleare - breve

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Donald Trump sta valutando di mettere sul tavolo dell’Iran circa 30 miliardi di dollari per riportare Teheran a negoziare, consentendogli così di costruire un programma nucleare civile che non preveda l’arricchimento dell’uranio. È quanto riferisce la Cnn, in esc Vai su Facebook

Translate postTrump: “L’Iran non ha spostato il nucleare dai siti” https://siciliareport.it/adnkronos-news/internazionale-esteri/trump-liran-non-ha-spostato-il-nucleare-dai-siti/… via @Sicilia_Report Vai su X

Trump: Iran non tornerà a nucleare a breve, vuole incontrarci. Gaza, attacco al mercato: 72 morti; Trump, 'l'Iran non tornerà al nucleare a breve'; Iran, la proposta di Trump: “30 miliardi di dollari per far tornare Teheran a negoziare sul nucleare”.

Nucleare Iran, l’offerta di Trump: fondi e fine delle sanzioni per fermare Teheran - Si tratta di un vero azzardo perchè al centro della sfida nucleare iraniana ci sono calcoli strategici, diffidenza politica e imperativi ideologici che rendono improbabile, se non impossibile, una rin ... Segnala panorama.it

La proposta "top secret" di Trump per portare l'Iran a un nuovo negoziato sul nucleare - Si verrebbe così a creare un consorzio regionale attivo sul territorio iraniano, un'ipotesi alla quale Teheran non sembra opporsi ... today.it scrive