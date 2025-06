Trump l’araldo del tempo nuovo

Donald Trump si presenta come l’araldo di un nuovo tempo, sfidando le tradizioni e ridisegnando i confini della politica internazionale. Non è la prima volta che un presidente degli Stati Uniti interviene in conflitti mondiali: nel 1956 Truman mise fine a una guerra nel Medio Oriente, segnando un precedente. Ora, il suo ruolo assume un significato ancora più cruciale, aprendo scenari inediti per il futuro globale.

Non è la prima volta che un presidente degli Stati uniti interviene per interrompere una guerra. Era già accaduto, proprio in Medio oriente, nel 1956, quando Truman costrinse senza troppe

