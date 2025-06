Trump irrompe nel processo Netanyahu | Annullatelo è un eroe

In un gesto inaspettato e senza precedenti, Donald Trump interviene direttamente nel processo giudiziario di Netanyahu, definendolo "un eroe" e chiedendo l’annullamento del procedimento. È la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti si pronuncia così apertamente su questioni legali di un alleato israeliano, scuotendo le acque della politica internazionale e lasciando presagire un dibattito acceso. E soltanto poche ore...

"Non processante Netanyahu, è un eroe". A scriverlo sul suo social personale - Truth - è Donald Trump. E' la prima volta che un presidente Usa irrompe - con un post - nelle vicende giudiziarie israeliane. "Il processo a Bibi - scrive il capo della casa Bianca riferendosi a N etanyahu - dovrebbe essere annullato immediatamente, oppure dovrebbe essere concessa la grazia a un grande eroe che ha fatto così tanto per il suo Paese". Soltanto poche ore prima il premier dello Stato ebraico aveva nuovamente definito Trump come il "migliore amico" di Israele. Il suo staff legale aveva anche chiesto uno stop di 2 settimane alle udienze nel processo per corruzione e frode che lo vede imputato, incassando il rifiuto categorico da parte della procura.