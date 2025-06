Trump | Ho salvato Khamenei da una morte ignominiosa | Attacco israeliano al mercato di Gaza 18 morti

In un mondo in costante evoluzione, le accuse e le reazioni tra leader globali alimentano il fuoco di un conflitto ormai senza confini. Trump afferma di aver salvato Khamenei da una sorte ignominiosa, mentre il leader iraniano si presenta in video per smentire: “Israele è stato schiacciato”. La tensione tra Stati Uniti, Iran e Israele si intensifica, portando il Medio Oriente sull’orlo di una nuova crisi internazionale. Ma cosa c’è davvero dietro queste dichiarazioni?

Khamenei riappare in video: "Israele è stato schiacciato, il presidente Usa esagera sull'impatto dei raid Usa sull'Iran". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Ho salvato Khamenei da una morte ignominiosa" | Attacco israeliano al mercato di Gaza, 18 morti

In questa notizia si parla di: khamenei - trump - salvato - morte

Netanyahu convince Trump, e Khamenei ha già scelto la via del “martirio totale” - In un mondo sempre più instabile, le scelte di leader come Netanyahu, Trump e Khamenei segnano il destino di intere nazioni.

Nyt: «Khamenei scomparso da una settimana nonostante tregua». Trump: «Annullare subito il processo a Netanyahu» Vai su Facebook

Iran, Trump durissimo sui social: Ho salvato Khamenei da una morte orribile. E offre a Teheran incentivi per tornare a negoziare; Trump, 'pensavo a rimozione sanzioni a Iran ma ora non più'; Oltre 200 luoghi colpiti a Teheran dai raid israeliani.

Trump: "Ho salvato Khamenei da una morte ignominiosa" | Attacco israeliano al mercato di Gaza, 18 morti - Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi dopo che un attacco di droni israeliani ha preso di mira un'unità di polizia di Hamas che cercava di assumer ... Segnala msn.com

Trump, 'pensavo a rimozione sanzioni a Iran ma ora non più' - Donald Trump critica la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei: "L'ho salvato da una brutta morte", afferma sul suo social Truth. quotidiano.net scrive