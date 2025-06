Trump fuori dalle presidenziali USA 2028 ma non dalla scena politica | cosa dice la Costituzione e cosa aspettarsi

Se Donald Trump non potrà più candidarsi nel 2028, molti si chiedono quale sarà il suo ruolo sulla scena politica. La Costituzione americana, attraverso il 22° emendamento, pone limiti chiari ai mandati presidenziali. Tuttavia, ciò non significa un'uscita definitiva dalla politica attiva: cosa ci riserva il futuro? Scopriamo insieme le possibilità e gli scenari in gioco.

Donald Trump non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali del 2028. A sancirlo è la Costituzione degli Stati Uniti, precisamente il 22° emendamento, che stabilisce in modo chiaro che nessun presidente può essere eletto a più di due mandati. Per il presidente repubblicano, attualmente in carica nel suo secondo mandato (dopo il primo dal 2017 al 2021 e il ritorno alla Casa Bianca nel 2025), si tratta del capolinea sul piano formale delle candidature presidenziali. Ma la sua influenza politica, economica e mediatica promette di essere tutt'altro che archiviata. Il limite dei due mandati: cosa prevede la legge.

