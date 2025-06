Trump esulta per la vittoria sullo ius soli la Corte Suprema limita i giudici dei tribunali | Non possono fermare i suoi ordini

Trump esulta per la vittoria sullo Ius Soli: la Corte Suprema limita i poteri dei giudici di sospendere gli ordini presidenziali. Un colpo importante che rafforza l’autorità esecutiva e lascia invariato il principio della cittadinanza per nascita. La decisione rappresenta un aspetto decisivo nel dibattito sulla riforma dell’immigrazione negli Stati Uniti, aprendo nuove strategie politiche e legali per il futuro. La battaglia per il sogno americano si fa sempre più complessa.

La Corte suprema americana ha limitato i poteri dei giudici dei tribunali inferiori di sospendere le decisioni del presidente degli Stati Uniti in materia di cittadinanza. Per quanto il principio dello Ius soli resti inalterato, Donald Trump può considerare la decisione dei giudici una vittoria. La Corte non si è pronunciata sull’ordine esecutivo del presidente Usa, che puntava ad abolire il meccanismo della cittadinanza acquisita automaticamente per chi nasce su suolo americano, al di lĂ delle origini genitoriali. I giudici hanno comunque stabilito che le ingiunzioni a livello nazionale emesse dai giudici di grado inferiore «probabilmente superano l’autoritĂ di equitĂ che il Congresso ha concesso ai tribunali federali». 🔗 Leggi su Open.online

Usa, Corte Suprema blocca uso Alien Enemies Act per rimpatrio immigrati irregolari, Trump: "Giudici non ci permettono di liberarci dei criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso dell'Alien Enemies Act, una legge del 1798, per accelerare il rimpatrio di immigrati irregolari.

