Trump | Entro prossima settimana cessate fuoco a Gaza

Le tensioni a Gaza potrebbero presto trovare una svolta storica: secondo l'ex presidente USA Donald Trump, un cessate il fuoco è vicino e potrebbe essere annunciato entro la prossima settimana. Mentre si fanno passi significativi verso la pace, Trump annuncia anche incontri con Teheran e smentisce voci sul ripristino del programma nucleare iraniano. Un passo importante che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione.

L’accordo per Gaza è “vicino” e “entro la prossima settimana” potrebbe esserci un cessate il fuoco. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. Gli iraniani “vogliono incontrarmi” e “lo faremo velocemente”, ha aggiunto. Il presidente Usa ha escluso che Teheran voglia riprendere segretamente il programma nucleare: “L’ultima cosa a cui stanno pensando è l’arricchimento” dell’uranio, ha detto. Trump: “Digital tax non funzionerà nemmeno per Europa”. Il Canada ha agito “stupidamente” imponendo una digital tax sulle aziende Usa e “copiando l’Europa”. Lo ha detto Donald Trump commentando la rottura delle trattative commerciali con Ottawa. 🔗 Leggi su Lapresse.it