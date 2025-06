Trump e Netanyahu | fine della guerra a Gaza entro due settimane

Trump e Netanyahu fanno un passo deciso verso la pace a Gaza, annunciando la fine del conflitto entro due settimane. Un accordo storico prevede la gestione della Striscia da parte di quattro stati arabi, sostituendo Hamas. Questa svolta potrebbe rivoluzionare il panorama mediorientale, aprendo nuove speranze per la stabilitĂ . La comunitĂ internazionale guarda con trepidazione a questi sviluppi, sperando che segnino l'inizio di una vera riconciliazione.

Secondo l'intesa quattro stati arabi dovrebbero governare la Striscia al posto di Hamas L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump e Netanyahu: fine della guerra a Gaza entro due settimane

