Trump e la risposta a Khamenei | Iran ha vinto? Deve dire la verità – Video

Nel recente scontro di parole tra Donald Trump e l'ayatollah Khamenei, i toni si fanno sempre più accesi. Mentre il leader iraniano proclama la vittoria contro Israele e gli Stati Uniti, l'ex presidente americano non si tiene e interviene con una risposta tagliente. La tensione tra le superpotenze si alza, portando alla ribalta un duello diplomatico che potrebbe avere ripercussioni globali. Ma cosa succederà ora in questa sfida di parole e potere?

(Adnkronos) – "L'ayatollah Khamenei ha detto che l'Iran ha vinto la guerra.". E Donald Trump, alla fine, sbotta. Il presidente degli Stati Uniti non può fare a meno di correggere la Guida Suprema di Teheran, che in un messaggio video diffuso giovedì 26 giugno ha rivendicato la vittoria su Israele e Usa. "Sei un uomo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: trump - khamenei - iran - risposta

Netanyahu convince Trump, e Khamenei ha già scelto la via del “martirio totale” - In un mondo sempre più instabile, le scelte di leader come Netanyahu, Trump e Khamenei segnano il destino di intere nazioni.

#TG2000 - Una tregua fragile tra Iran e Israele dove tornano a suonare le sirene dall’allarme anti-missile. Il ministro egli esteri israeliano Katz promette una risposta potente #24giugno #Tregua #Iran #Israele #Trump #Teheran #Khamenei #Teheran #guerra #I Vai su Facebook

#Iran "La battaglia ha inizio": è la risposta della guida suprema iraniana #Khamenei a Trump su X. Lo riportano Al Jazeera e il Guardian. "La Repubblica Islamica trionferà sul regime sionista per volontà di Dio". Vai su X

Trump e la risposta a Khamenei: Iran ha vinto? Deve dire la verità - Video; Trump e la risposta a Khamenei: “Iran ha vinto? Deve dire la verità” – Video; Che cosa farà ora l'Iran: le tre mosse sul tavolo di Khamenei.

Trump pronto a entrare in guerra contro l'Iran (e la risposta di Khamenei) - Nel podcast «Giorno per giorno», Simone Sabattini parla dell’ultimatum all’ Iran di Donald Trump; Francesco Battistini racconta l’ulteriore escalation dei bombardamenti sull’ Ucraina; Luigi Ferrarella ... Come scrive corriere.it

Iran, Khamenei risponde a Trump: "Inaccettabile ultimatum, non ci arrendiamo" - Un conflitto che era già deflagrato a intermittenza nei quasi due anni di guerra a Gaza con le milizie ... Riporta tg.la7.it