Dopo la storica vittoria alla Corte Suprema, Donald Trump si prepara a spingere avanti la sua agenda sull’immigrazione, promettendo di superare gli ostacoli e implementare molte delle sue politiche preferite. Questa decisione rappresenta un importante punto di svolta, aprendo la strada a nuove azioni esecutive e rafforzando la sua posizione politica. La sfida ora è vedere come questa svolta influenzerà il futuro degli Stati Uniti e il dibattito pubblico.

Washington, 27 giu. (askanews) - Il presidente degli stati uniti Donald Trump saluta la Corte suprema che limita il potere dei giudici federali isolati di bloccare le azioni esecutive, promettendo di far passare "molte" altre politiche della sua agenda sull'immigrazione. "Grazie a questa decisione, ora possiamo presentare tempestivamente istanze per procedere con queste numerose politiche e con quelle che sono state ingiustamente bloccate su base nazionale. ne abbiamo tantissime. ho un'intera lista", ha dichiarato ai giornalisti. La Corte suprema ha limitato l'uso delle ingiunzioni a livello nazionale, ovvero i provvedimenti con cui singoli giudici federali potevano sospendere l'applicazione di leggi o ordini esecutivi su tutto il territorio americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: dopo vittoria Corte Suprema avanti con agenda su immigrazione

