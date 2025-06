Trump dice che bombarderebbe di nuovo l' Iran se arricchisse l' uranio

Le parole di Donald Trump rischiano di riaccendere le tensioni tra Washington e Teheran, aprendo un nuovo capitolo nella intricata partita sul nucleare iraniano. Con fermezza, l’ex presidente ha dichiarato che sarebbe disposto a intervenire nuovamente in modo deciso, se l’Iran proseguisse con l’arricchimento di uranio. Un'affermazione che solleva interrogativi sulla stabilità regionale e sui possibili scenari futuri, mentre il mondo osserva attentamente.

Washington, 27 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che deciderebbe di bombardare nuovamente l'Iran "senza alcun dubbio" se Teheran continuasse il suo programma di arricchimento nucleare dell'uranio.

