trump chiede la pace nella striscia di gaza ma netanyahu non ne vuole sapere

Dopo l’Unione Europea, anche gli Stati Uniti di Donald Trump avrebbero chiesto al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, di trovare un modo per concludere la guerra contro Hamas, che da quasi due anni devasta la Striscia di Gaza. A rivelarlo è il quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui alti funzionari dell’amministrazione americana avrebbero esortato il governo israeliano a inviare un team negoziale al Cairo, in Egitto, dove la prossima settimana dovrebbero riprendere i colloqui con il gruppo palestinese. Un pressing che, secondo lo stesso giornale, si preannuncia tutt’altro che semplice, poichĂ© “una fonte israeliana ha affermato che le divergenze tra le parti sono troppo significative per inviare la delegazione”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it