Trump chiede di annullare i processi di Netanyahu

a Netanyahu di annullare i processi a suo carico, sollevando un dibattito inquietante sul peso della giustizia internazionale. In un mondo dove la forza sembra prevalere sulla legge, questa richiesta mette in discussione i valori fondamentali di equità e sovranità . Mentre Gaza brucia e la tensione con l’Iran si intensifica, si delinea uno scenario in cui le alleanze si piegano a interessi di potere, lasciando il diritto sempre più svuotato.

La richiesta di Trump rispetto ai processi di Netanyahu ci mette di fronte ad un diritto internazionale svuotato e ad un mondo dove domina la forza. Quando la "caccia alle streghe" serve solo a seppellire la giustizia sotto le bombe? Mentre Gaza brucia e l'Iran ribolle, Benjamin Netanyahu ha trovato un vecchio alleato per spostare il mirino. Il 26 giugno, Donald Trump (nel suo parco giochi privato chiamato Truth Social ) ha chiesto senza mezzi termini di annullare il processo per corruzione contro il primo ministro israeliano, bollato come "una caccia alle streghe" in perfetto stile Trump. "Dev'essere ANNULLATO IMMEDIATAMENTE, o in alternativa si potrebbe concedere la grazia a un Grande Eroe.

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

