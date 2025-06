Trump cessate il fuoco a Gaza entro una settimana

Donald Trump annuncia un'importante svolta: "Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana". Lo ha dichiarato nello Studio Ovale, sottolineando che "l'intesa è vicina". Un passo decisivo verso la pace in una regione da troppo tempo segnata dal conflitto. La comunità internazionale guarda con speranza a questa possibile svolta, nel tentativo di riportare stabilità e dialogo tra le parti coinvolte.

