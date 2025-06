Trump | Cessate il fuoco a Gaza entro una settimana L' accordo è vicino | Aiuti calca e spari | cosa accade nella Striscia

Nel cuore di Gaza, la tensione esplode tra speranze di pace e drammatiche emergenze umanitarie. Trump invoca un cessate il fuoco entro una settimana, mentre l’accordo 232 si avvicina, promettendo aiuti ma scatenando polemiche. Tra spari, fame e controversie, cosa sta realmente accadendo nella striscia? Le Nazioni Unite gridano all’«trappola di morte», evidenziando la complessità di un conflitto che richiede urgentemente soluzioni concrete e umanitarie.

La fame, il cibo distribuito dalla fondazione Usa e le polemiche. Le Nazioni Unite accusano: «Trappola di morte». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: «Cessate il fuoco a Gaza entro una settimana. L'accordo è vicino» | Aiuti, calca e spari: cosa accade nella Striscia

In questa notizia si parla di: trump - cessate - fuoco - gaza

Ucraina, oggi vertice a Istanbul per cessate il fuoco ma Putin non c’è. Diserta anche Trump - Oggi, 15 maggio 2025, Istanbul ospita i tanto attesi colloqui russo-ucraini per un cessate il fuoco, i primi dopo oltre tre anni di conflitto.

Trump ritiene che un accordo su Gaza sia vicino e si aspetta un cessate il fuoco già "la prossima settimana", secondo le sue ultime dichiarazioni. Vai su X

Trump a tutto campo: "Oggi o domani notizie sul cessate il fuoco a Gaza". Il presidente Usa dallo Studio Ovale è intervenuto su diverse questioni: "Con l'Iran è possibile un accordo in un futuro non lontano". #ANSA Vai su Facebook

L'annuncio di Trump: 'Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro una settimana'; Trump: cessate il fuoco a Gaza entro una settimana, intesa vicina. Nella Striscia attacco al mercato: 72 morti; Trump: «Cessate il fuoco a Gaza entro una settimana».

Trump: «Raggiungeremo il cessate il fuoco a Gaza entro una settimana. L'Iran mi vuole incontrare» - «Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana». Si legge su ilmessaggero.it

Trump: “Entro prossima settimana cessate il fuoco a Gaza” - L’accordo per Gaza è “vicino” e “entro la prossima settimana” potrebbe esserci un cessate il fuoco. Come scrive msn.com