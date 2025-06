Trump avverte Khamenei | L' ho salvato da una morte brutta e ignominiosa

Il mondo osserva con attenzione le mosse di Donald Trump, sempre imprevedibile e deciso a lasciare il segno. Dopo aver concluso con forza la "guerra dei 12 giorni" tra Iran e Israele, il tycoon americano si è rivolto direttamente all'ayatollah Khamenei, avvertendo: "Ti ho salvato da una morte brutta e ignominiosa". La tensione tra i due leader sembra destinata a continuare, mentre gli eventi si dipanano rapidamente, lasciando un segno indelebile nello scenario internazionale.

Il solito, imprevedibile Donald Trump. Dopo aver di fatto concluso la "guerra dei 12 giorni" tra Iran e Israele portando i bombardieri americani a distruggere i siti nucleari di Teheran, il capo della Casa Bianca ha risposto a distanza di 24 ore al video-messaggio con cui l'ayatollah Khamenei, ribaltando la realtà , aveva parlato di "vittoria iraniana" e di "schiaffo agli Usa". "Perché il cosiddetto Leader Supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, dell'Iran, Paese devastato dalla guerra, ha dovuto affermare in modo così sfacciato e insensato di aver vinto la guerra con Israele, quando sa che la sua affermazione è una bugia, e non è così? Da uomo di grande fede, non dovrebbe mentire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump avverte Khamenei: "L'ho salvato da una morte brutta e ignominiosa"

In questa notizia si parla di: khamenei - trump - avverte - salvato

Netanyahu convince Trump, e Khamenei ha già scelto la via del “martirio totale” - In un mondo sempre più instabile, le scelte di leader come Netanyahu, Trump e Khamenei segnano il destino di intere nazioni.

Il capo, l’esercito e Dio. Non necessariamente in quest’ordine, ma tutti compenetrati nella divina trinità che sta alla base della narrazione scelta da Donald Trump e dal suo governo per raccontare se stessi e tramandare la propria immagine ai posteri. Un misto Vai su Facebook

Trump avverte Khamenei: L'ho salvato da una morte brutta e ignominiosa; Iran-Usa. Trump: “Se Teheran tornerà al nucleare pronti a colpirli”. A Khamenei: “Devi dire la verità : sei stato battuto” e rivela: “L’ho salvato da una brutta morte”; Trump, trionfo alla Corte Suprema sullo Ius soli: cosa cambia | .it.

Trump attacca Khamenei: "L'ho salvato da morte certa, volevo togliere le sanzioni ma colpito dal suo odio" - E accusa Teheran di stare conducendo il Paese verso isolamento, declino economico e instabilità crescente ... Si legge su msn.com

Iran, Trump dice di avere salvato l'ayatollah Khamenei da una "brutta morte" - Per il presidente Usa non si trattano più concessioni all'Iran anche se delle emittenti statunitensi parlano di possibili proposte a Teheran e persino di nuovi negoziati. Lo riporta msn.com