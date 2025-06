Trump attacca Khamenei | L' ho salvato da morte certa E su Gaza | Tregua tra una settimana

In un clima di tensione internazionale, Trump non risparmia dure critiche a Khamenei e all'UE, annunciando anche una tregua su Gaza. Con decisioni senza precedenti, l’America si prepara a mantenere le sanzioni contro l’Iran, mentre le sue parole di fuoco promettono risposte ferme. La scena globale è in fermento: cosa ci riserveranno i prossimi giorni? Restate con noi per gli aggiornamenti più caldi.

Il presidente Usa annuncia lo stop a ogni ipotesi di revoca delle sanzioni all'Iran. Parole di fuoco contro l'Ue: "ImparerĂ a non essere ostile nei miei confronti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump attacca Khamenei: "L'ho salvato da morte certa". E su Gaza: "Tregua tra una settimana"

In questa notizia si parla di: trump - attacca - khamenei - salvato

Dal palco del festival di Cannes De Niro attacca Trump: “Lottiamo contro i fascisti” - Dal palco del Festival di Cannes, De Niro non risparmia critiche a Trump, esclamando: "Lottiamo contro i fascisti".

+++ +++ Trump valuta l'attacco: "L'Iran si arrenda senza condizioni, sappiamo dov'è Khamenei". Gli Usa schierano i caccia https://gazzettadelsud.it/?p=2057534 Vai su Facebook

Trump attacca Khamenei: L'ho salvato da morte certa, volevo togliere le sanzioni ma colpito dal suo odio; Trump: Ho salvato la vita a Khamenei e sul Libano:Cercheremo di riportare stabilità - Iran, Trump insiste: Le autorita' di Teheran mi vogliono incontrare; Trump: «Ho salvato Khamenei dalla morte».

Trump su Khamenei: "L'ho salvato da morte certa" - Donald Trump, archiviato il summit dell'Aja, è tornato a "parlare" all'Iran, rivolgendo dure critiche alla Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei: l'accusa è di aver mentito sull’esito del r ... msn.com scrive

Trump: «Ho salvato Khamenei dalla morte» - Secondo la «Cnn» c’è una proposta da 30 miliardi sul nucleare ... Come scrive corriere.it