trump apre sui dazi proposta usa su tavolo leader ue

In un momento di grande tensione commerciale, Donald Trump apre ufficialmente il tavolo delle trattative sui dazi con l'Europa, proponendo un dialogo oltre la data del 9 luglio. La mossa del presidente americano, accompagnata dall'invio di una proposta alla Commissione europea, scuote le economie mondiali e apre nuove possibilità di accordo. La partita è aperta: sarà questa la strada per evitare uno scontro commerciale su vasta scala?

Bruxelles, 27 giu. (askanews) - Prima l'"apertura" sul termine del 9 luglio stabilito per l'entrata in vigore dei dazi americani sui prodotti europei, poi l'invio alla Commissione europea della proposta per trovare un'intesa. Nel giorno in cui i leader europei sono riuniti in Consiglio, arriva la 'mossa' di Donald Trump nella trattativa sugli incrementi tariffari all'importazione di merci dal Vecchio Continente che scuote le economie mondiali. "La deadline non è definitiva, forse potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente" ha detto la portavoce del tycoon, Karoline Leavitt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net