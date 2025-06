Trump apre al rinvio dei dazi | possibile proroga di 90 giorni Riparte il negoziato con l’Ue E sigla la pace con la Cina

Con un colpo di scena che tiene tutti col fiato sospeso, Donald Trump apre alla possibilità di prorogare di 90 giorni il blocco dei dazi, alimentando speranze di un dialogo più sereno tra USA e UE. La scadenza del 9 luglio pare allontanarsi, mentre i negoziati si riaccendono con nuovi auspici di pace, anche con la Cina. Un passo importante che potrebbe cambiare gli equilibri commerciali globali e aprire nuove prospettive di collaborazione.

La deadline tariffaria del 9 luglio si avvicina. O forse no. «La scadenza non è vincolante», ha annunciato la Casa Bianca. Un segnale: il presidente Donald Trump potrebbe concedere all'Unione Europea ulteriori novanta giorni prima di avviare una nuova stagione di dazi. E nel frattempo, il negoziato riprende quota. Lo ha confermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: «Abbiamo ricevuto l'ultimo documento statunitense per ulteriori trattative. Lo stiamo valutando in questo momento. Il nostro messaggio è chiaro: siamo pronti per un accordo ». Intanto Trump annuncia di aver chiuso l'accordo con la Cina e di guardare ora a quello con l'India.