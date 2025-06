Trump annienta i giudici e vince alla Corte Suprema | lo smacco per le toghe sullo ius soli

Con questa decisione epocale, Trump ha dimostrato di saper dominare le sfide legali, infliggendo un duro colpo alle opposizioni e rafforzando la sua linea dura sull’immigrazione. La Corte Suprema ha così aperto un nuovo capitolo nella politica americana, lasciando le toghe senza parole e segnando una vittoria significativa nel suo controverso secondo mandato. Un risultato che potrebbe cambiare per sempre lo scenario migratorio degli Stati Uniti.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accolto la richiesta del presidente Donald Trump di ridurre la portata dei provvedimenti giudiziari che finora avevano bloccato a livello nazionale il divieto di cittadinanza automatica per i figli nati negli Stati Uniti da immigrati irregolari e visitatori stranieri, secondo il principio dello ius soli vigente in Italia: una delle misure simbolo del secondo mandato di Trump in materia di immigrazione. Con sei voti favorevoli e tre contrari - tutti dei giudici di orientamento progressista - la Corte ha deciso di rinviare il caso ai tribunali inferiori per valutarne gli effetti concreti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump annienta i giudici e vince alla Corte Suprema: lo smacco per le toghe sullo ius soli

