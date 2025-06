Truffe film e Tax credit | Giuli annuncia strette e controlli Una storia italiana

In un’Italia dove il cinema si intreccia con truffe e inganni, Giuli annuncia misure più severe e controlli rigorosi per tutelare le risorse pubbliche, in una storia che tiene col fiato sospeso. Dopo un omicidio e un presunto assassino dalle molte identità, ora si promette: “Nessun film fantasma avrà più risorse pubbliche”. Una svolta decisa per un settore al centro di polemiche e speranze.

C’è voluto un omicidio e un presunto assassino dalle molte identità, con la passione del cinema. Ma adesso: “Nessun film fantasma avrà più risorse pubbliche”, assicura Alessandro Giul. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Truffe, film e Tax credit: Giuli annuncia strette e controlli. Una storia italiana

Giuli si sbottona: “Basta film fantasma, truffe e sprechi” - Alessandro Giuli mette nero su bianco: basta con i film fantasma, truffe e sprechi nel settore culturale.

